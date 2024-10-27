Kerem Aktürkoğlu sahada şiir yazdı! 4 dakikada 2 gol attı

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve burada gösterdiği olağanüstü performansıyla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu Rio Ave maçında 4 dakika içinde 2 gol atarak ilk yarıdan hat-trick yaptı. Kerem bu başarısı ile manşetleri süsledi.

Benfica'nın Feyenoord ile karşılaştığı maçta da fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golüne imza atarak devler liginin yeni formatında bir ilki başarmıştı.

3 MAÇTA 3 GOL İLE TARİHE GEÇMİŞTİ

Milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord ağlarını havalandırarak Devler Ligi'nin yeni formatında 3 maçta 3 gol atan ilk ve tek oyuncu olarak tarihe geçmişti.

4 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

Portekiz Ligi'nde de her maçta devleşen Kerem Aktürkoğlu, ligin 9. haftasında sahasında Rio Ave karşısında oynanan karşılaşmada 4 dakikada 2 gol atarak sahada resmen şiir yazdı.

HAT-TRİCK YAPTI

Kerem Aktürkoğlu'nun golleri 12. dakika, 16. dakika ve ve 45+2. dakikalarda attığı gollerle takımını ilk yarıdan 3 farklı öne geçirmeyi başardı. Kerem Aktürkoğlu ligde çıktığı 4. maçında 5. golünü atmayı başardı.