Kerem Aktürkoğlu sahada şiir yazdı! 4 dakikada 2 gol attı

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Kerem Aktürkoğlu sahada şiir yazdı! 4 dakikada 2 gol attı

Milli gururumuz Kerem Aktürkoğlu Benfica için attığı gollerle taraftarı kendisine hayran bıraktı. Rio Ave karşısında 4 dakikada 2 gol attı atan Kerem Aktürkoğlu maçın devleşen ismi oldu.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve burada gösterdiği olağanüstü performansıyla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu Rio Ave maçında 4 dakika içinde 2 gol atarak ilk yarıdan hat-trick yaptı. Kerem bu başarısı ile manşetleri süsledi.

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Benfica'nın Feyenoord ile karşılaştığı maçta da fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golüne imza atarak devler liginin yeni formatında bir ilki başarmıştı.

3 MAÇTA 3 GOL İLE TARİHE GEÇMİŞTİ

Milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord ağlarını havalandırarak Devler Ligi'nin yeni formatında 3 maçta 3 gol atan ilk ve tek oyuncu olarak tarihe geçmişti.

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4 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

Portekiz Ligi'nde de her maçta devleşen Kerem Aktürkoğlu, ligin 9. haftasında sahasında Rio Ave karşısında oynanan karşılaşmada 4 dakikada 2 gol atarak sahada resmen şiir yazdı.

HAT-TRİCK YAPTI

Kerem Aktürkoğlu'nun golleri 12. dakika, 16. dakika ve ve 45+2. dakikalarda attığı gollerle takımını ilk yarıdan 3 farklı öne geçirmeyi başardı. Kerem Aktürkoğlu ligde çıktığı 4. maçında 5. golünü atmayı başardı.

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