Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber: Benfica'da Renato Sanches şoku

Benfica, Cumartesi günü Estádio da Luz'da ağırlayacağı Santa Clara maçı için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlaması beklenen mücadele öncesi gerçekleştirilen son antremanda, Benfica'nın Paris Saint-Germain'den kiraladığı yıldız orta saha oyuncusu sakatlık geçirdi.

Yapılan ilk tetkikler sonrası kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Portekizli oyuncunun sağ uyluk kasında ciddi bir zorlanma tespit edildiği ve Santa Clara maçı maçında sahada olamayacağı bildirildi.

Benfica altyapısında yetişen Renato Sanches daha sonra Bayern Münih, Swansea City, Lille, Roma ve Paris Saint Germain'de oynadıktan sonra sezon başında futbola başladığı kulübe bir yıllığına geri döndü.