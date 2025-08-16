Kerem Aktürkoğlu'nda son durum! Pazarlık sürüyor

Fenerbahçe yönetimi Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Benfica'ya sunduğu ilk teklifi geri çeken Sarı Lacivertliler, Portekiz ekibinin milli yıldızın bonservis bedelinde indirime gitmesini bekliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro bonservis bedeli + 2.5 milyon euro bonus içeren yeni bir resmi teklif yaptı. Ancak bu teklif kabul görmedi.

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde yeni bir resmi teklif yapması bekleniyor.