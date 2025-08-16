Kerem Aktürkoğlu'nda son durum! Pazarlık sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu'nda son durum! Pazarlık sürüyor

Fenerbahçe, kadrosuna katmak yoğun çaba sarf ettiği Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile pazarlıkları sıklaştırdı.

Fenerbahçe yönetimi Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Benfica'ya sunduğu ilk teklifi geri çeken Sarı Lacivertliler, Portekiz ekibinin milli yıldızın bonservis bedelinde indirime gitmesini bekliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro bonservis bedeli + 2.5 milyon euro bonus içeren yeni bir resmi teklif yaptı. Ancak bu teklif kabul görmedi.

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde yeni bir resmi teklif yapması bekleniyor.

Son Haberler
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar