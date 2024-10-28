Kerem Aktürkoğlu'ndan hat-trick sonrası yorum: Hayallerimi gerçekleştiriyorum

Maçın ardından Benfica televizyonuna demeç veren Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynadıkları ve Feyenord'a 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından takım olarak bu maçta bir tepki göstermeleri gerektiğini ve bunu başardıklarını söyledi.

"Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum ve bunu adım adım yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." diyen Aktürkoğlu, "Bu stadyumu seviyorum çünkü bana şans veriyor. Burada oynadığım her maçta gol attım ve umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Portekiz basını da internet sayfalarında "hat-tirck" yapan Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı.

O Jogo "Benfica'nın gol yağmurunda Aktürkoğlu şov", Record, "Aktürkoğlu rüya gibi bir ilk yarı oynadı ve yarım saatte üç gol attı", Diario de Noticias "Benfica, kırılgan Rio Ave'yi Aktürkoğlu'nun hat-trick ile yerle bir etti" ifadelerini kullandı.