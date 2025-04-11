Kerem Aktürkoğlu'ndan Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı

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Kerem Aktürkoğlu'ndan Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'ndan Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı yaptı.

Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi ile ilgili Kerem Aktürkoğlu'ndan bir paylaşım geldi.

Aktürkoğlu'nun "Ailesinin yüreğine bir damla ferahlık düşmesi başka Ahmetlerin yaşayabilmesi için MattiaAhmetMinguzziEmsalOlsun" paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

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DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Öte yandan Ahmet Mattia Minguzzi’nin öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 8 Mayıs'ta görülecek.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz” dedi.

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