Kerem Aktürkoğlu'nun yeni hocası belli oldu

Portekiz’in Benfica kulübü, teknik direktörlük görevine Bruno Lage’yi getirdi. Lage, daha önce de Benfica’yı çalıştırmış ve takımı 2019 yılında lig şampiyonu yapmıştı. Lizbon kentinin takımı, Lage ile iki sezonluk bir sözleşme imzaladı.

Benfica'nın yeni teknik direktörü Lage, “Taraftarları geri kazandıran çekici bir futbol oynamak istiyoruz.” diye konuştu.

Benfica, son dönemde alınan kötü sonuçların ardından Roger Schmidt’in görevine son vermişti. Portekiz 1. liginde geride kalan 4 haftada Benfica 7 puanla 7. sırada yer alıyor.

Bruno Lage, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 14 Şubat 2019'da İstanbul'da oynanan maçta Galatasaray'ı 2-1 yenen Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapmış ve Portekiz takımına Türkiye'deki ilk galibiyetini aldıran isim olmuştu.