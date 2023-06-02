Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Cengiz Ünder geliyor

Avrupa kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrılması halinde yerine Cengiz Ünder’in transfer edileceği iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Cengiz Ünder geliyor

Sağladığı 9 gol, 11 asistlik katkıyla şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu’na, Avrupa’dan teklifler gelmeye devam ediyor. İyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin vermeyi düşünen Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu’nun yerine transfer edeceği ismi belirledi.

HEDEF CENGİZ ÜNDER
NTV Spor’da yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı ekip, Kerem Aktürkoğlu’ndan oluşacak boşluğu doldurmak için, Marsilya’da forma giyen milli futbolcu, Cengiz Ünder’i transfer edecek

LİSTENİN İLK SIRASINDA
Yabancı kuralıda göz önüne alındığında Cengiz Ünder’intransfer listesinin ilk sırasında yer aldığı öngörülüyor.

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