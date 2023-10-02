Kerem Alışık İtalyanları şok etti! İtalya'da bir programa konuk oldu

İtalya'da 'Bir Zamanlar Çukurova'daki Fekeli karakteriyle tanınan Kerem Alışık, ‘Verissimo TV'ye konuk oldu. Oyuncu 'Gülleri Sarı Severim' şiirini İtalyanca okuyunca seyirciden büyük alkış aldı.

Kerem Alışık İtalyanları şok etti! İtalya'da bir programa konuk oldu

Oyuncu Kerem Alışık, İtalya'da Canale5'de kanalında yayınlanan Verissimo TV'ye konuk oldu.

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İtalya'da Bir Zamanlar Çukurova'daki Fekeli karakteriyle tanınan ve çok sevilen Alışık, stüdyodaki seyirciyi İtalyanca "Ülkenizde bu güzel programda sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum" diyerek selamladı.

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Kendiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan oyuncu, şiir yazdığını, şiir sevdalısı olduğunu da anlattı. Kendisinden şiir okuması istenen Alışık, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Gülleri Sarı Severim" şiirini İtalyanca okuyunca seyirciden büyük alkış aldı. İtalya'da yoğun ilgi ve sevgi gören şıklığıyla da dikkati çeken oyuncu, program çıkışında da hayranlarıyla bir araya geldi.

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