Kerem Bürsin'den ayakta alkışlanacak hareket. Duyanlar ''Helal olsun'' dedi

Kerem Bürsin, oyunculuğundaki başarısının yanı sıra yardımsever yönüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak Darüşşafaka'ya yüklü miktarda bir bağış yaptı. Bürsin'in bağışıyla bine yakın öğrenci, 8 yıl boyunca tam burslu okutulacak.

Kerem Bürsin'den ayakta alkışlanacak hareket. Duyanlar ''Helal olsun'' dedi

Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin, yardımsever yönüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Oyuncu son olarak Darüşşafaka'ya yüklü miktarda bir bağış yaptı. Bürsin'in bağışıyla bine yakın öğrenci, 8 yıl boyunca tam burslu okutulacak.

ALKIŞ TOPLAYAN BAĞIŞ

Kurban Bayramı için Darüşşafaka'ya bağışta bulunan Kerem Bürsin, kurum tarafından yayınlanan teşekkür belgesini de Instagram hesabından paylaşarak "Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.

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Kurum tarafından yayınlanan belgede "Destekleriniz sayesinde Türkiye'nin her bölgesinden sınavla seçilmiş 1000'e yakın çocuğumuz, İstanbul'daki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda ortaokul 1. sınıftan lise mezuniyetine kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitimle geleceğe hazırlanacak" ifadelerine yer verildi.

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