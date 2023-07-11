İspanya Kerem Bürsin’i konuşuyor

Kanal D’nin; Ay Yapım imzalı yeni dizisi 'Ya Çok Seversen', 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelmiş ve izleyicinin büyük beğenisini kazanmıştı.

Yayınlanan tanıtımları ile sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde de oldukça konuşulan dizinin ekrana gelen ilk bölümü İtalya, İspanya, Rusya, Brezilya gibi toplam 16 ülkede sosyal medyanın gündem listelerinin ilk sıralarına yerleşmişti.

Ya Çok Seversen’in bu başarısı ve dizinin başrol oyuncusu Kerem Bürsin, bu kez İspanyol basınında geniş yer buldu. Yayınlanan haberde Ya Çok Seversen'in yayına hayatına başlamasının yanı sıra Kerem Bürsin’in Türkiye ve dünyadaki sosyal ağların trendlerinde yer aldığına da değinildi.

Ya Çok Seversen dizisi, yeni bölümü ile 13 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de.

