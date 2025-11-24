Magazin gündemi, Kerem Bürsin’in Melisa Tapan’la ayrılığının ardından sessizce yeni bir aşka başladığı iddialarıyla çalkalanıyor.

Bürsin’in, Selin Yağcıoğlu’nun doğum günü paylaşımlarına yaptığı çarpıcı yorum, magazin çevrelerinde “resmî aşk ilanı” olarak yankı buldu.

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu sevgili mi? İşte son gelişmeler…

Sosyal medya etkileşimleri ve son görüntüler, aralarındaki flörtün artık resmî bir ilişkiye dönüştüğünü düşündürüyor.

Özellikle Bürsin’in doğum günü yorumu, birçok kişi tarafından net bir “onay” olarak değerlendirildi.

Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül ve Selin Yağcıoğlu’nun da yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Selin Yağcıoğlu, 1990 İstanbul doğumlu dijital içerik üreticisi ve influencerdır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur, geçmişte spor yorumculuğu yapmıştır.

Sosyal medyada annelik, güzellik ve spor içeriklerine odaklanmaktadır.

Daha önce iş insanı Allan Hakko ile evli kalmış, bu evlilikten bir çocuğu olmuş ve boşanmıştır.

MAGAZİN GÜNDEMİNE NASIL GELDİLER?

Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan’la ayrılığından sonra Selin Yağcıoğlu ile sıkça birlikte görülmeye başladı.

Ortak paylaşım yapmasalar da Selin’in doğum günü fotoğraflarına Bürsin’in yazdığı pasta emojisi ve “Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!” yorumu magazinde “resmî ilan” olarak yorumlandı.

Selin’in 35. yaş gününü Kapadokya’da kutlaması ve Kerem’in bu özel tatilde ona eşlik etmesi, ilişkinin dedikodu olmaktan çıktığını gözler önüne serdi.