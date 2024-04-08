Kerem Demirbay Süper Kupa'yı aldı. TFF'nin kararını bekleyemedi

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Kerem Demirbay Süper Kupa'yı aldı. TFF'nin kararını bekleyemedi
Dün Şanlıurfa'da oynanan olaylı Süper Kupa Finali ilginç bir görüntüye sahne oldu.

Sporseverlerin bir süredir heyecanla beklediği Türkiye Süper Kupa Finali dün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ülke gündemine bomba gibi düşen maça U19 takımıyla çıkma kararı ve müsabakanın 90 dakika sürmeyeceğine dair açıklamaları sonrası herkesin gözü kulağı bu maça çevrilmişti.

Ali Koç açıkladığı kararın arkasında durarak final maçına Fenerbahçe U19 takımını çıkarttı. Fenerbahçeli genç futbolcular, maçın 2. dakikasında Galatasaray'ın bulduğu golün ardından santra yapmayıp soyunma odalarının yolu tuttu.

Yaşanan bu olaydan sonra maç, hakem Volkan Bayarslan tarafından ertelendi. Büyük bir olasılıkla 3-0 hükmen galip sayılacak Galatasaray takımı kupayı müzesine götürmek için TFF'nin vereceği kararın açıklanmasını bekliyor.

Maçın son düdüğünün çalmasından sonra soyunma odasına yönelen Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncu Kerem Demirbay ise kulübü kadar sabırlı olamadı. Soyunma odasına giderken kürsüde duran Süper Kupa'yı da yanına alıp yürümeye devam eden Demirbay, görevlilerin uyarısı sonrasında kupayı yerine koydu. Demirbay'ın gülerek yaptığı bu hareketi protesto için yaptığı düşünülüyor.

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