Kerem Demirbay'dan hakem sorusuna dikkat çeken yanıt

Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Galatasaray'ın kendi sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kalarak çeyrek finale kaldığı maçın ardından futbolculara gündemdeki yerini koruyan yabacı hakem hakkındaki fikirleri soruldu. Kerem Demirbay, Kaan Ayhan ve Mariom Lemina 'Yabancı hakem mi, Türk hakem mi?' sorusuna yanıt verdi.

Kaan Ayhan, soruya 'Hiçbir fikrim yok." diye yanıt verirken Mario Lemina ise" Bu zor bir iş. İkisine de saygı duyuyorum. Onlara saygı duymalıyız ve anlamaya çalışmalıyız." dedi.

''BİZ TÜRK'ÜZ KARDEŞİM''

Kerem Demirbay ise "Yabancı hakem mi Türk hakem mi? sorusuna "Biz Türk'üz kardeşim. Türkiye'deyiz." diyerek yanıt verdi.