Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu. Açıklama geldi

Sarı - Kırmızılı oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Kaptanlık konuşmasını Okan Hoca ve Erden Ağabey ile yaptık. Böyle bir şey düşünmüşler. Kaptanlık rolü verilmeden önce de Türkler ve yabancılar arasında köprü olma işini yapmaya çalışıyordum. Hocamızla, Erden Ağabey ile bunu konuştuk. 'Nando ve Bafe'den sonra bu görev senin' dediler. Ben de teşekkür ettim. Bu zamana kadar böyle bir sorumluluk almak istedim, verildi verilmedi, bazen yaptım bazen yapamadım. Genellikle sorumlulukların altından kalktım. Benden önce Selçuk, Arda, Burak, Ömer ağabeyler kaptanlık görevini yaptı. Onlardan ne öğrenip gördüysem ben de aynı şekilde takım arkadaşlarıma göstereceğim.

Transfer haberlerini yapan sizlersiniz, en başından beri bunları düşünmediğimi ve futbolumu düşündüğümü söyledim. Her futbolcu Avrupa'da kendisini ve ülkesini temsil etmek ister. Ben de istiyorum ama benim tek amacım var, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak"