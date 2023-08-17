Kerem Ökten Eylül ayında olacakları şimdiden açıkladı. Kaçınılamaz gerçek yaklaştı

Herkes bunu yaşayacak. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Eylül ayında hava durumunun nasıl olacağını söyledi.

Kerem Ökten Eylül ayında olacakları şimdiden açıkladı. Kaçınılamaz gerçek yaklaştı

Ayşe Memiş

Eyyam-ı Bahur sıcakları devam ediyor. Hava her ne kadar kapalı olsa nem oranının yüksek olduğu İstanbul’da bunaltıcı havalar hakim.

Havayı koklayan adam olarak bilinen meteoroloji uzmanı Kerem Ökten hava durumuna ilişkin yeni bir tahmin paylaştı.

Ökten, Eylül ayında hava durumunun nasıl olacağının şimdiden açıkladı.

EYLÜL’DE HAVA NASIL OLACAK?

Bunaltıcı sıcaklıkların ardından ay sonuna kadar havaların serinleyeceğini duyuran Ökten, “Hatta yer yer soğuyacak. Ülke genelinde Sıcaklar adım adım gücünü kaybetmeye başlıyor.” dedi.

Ökten yağışların da görülebileceğini aktardı.

Ökten’in paylaşımı şu şekilde:

Ay sonunda havalar çok serinleyecek. Hatta yer yer soğuyacak. Ülke genelinde Sıcaklar adım adım gücünü kaybetmeye başlıyor. Özellikle Eylül ayına üşüyerek girebiliriz. Eylül ayı sıcaklıkların dalgalandığı bir ay olacak. Yağışlar görülecek...

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Öte yandan El Nino'nun genellikle kuraklığa sebep olduğu bilinen bir olay olduğunu hatırlatan Kerem Ökten Türkiye'nin El Nino etkisi altında farklı bir hava durumu yaşayabileceğini belirtmişti.

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