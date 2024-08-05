Keremcem nasıl zayıfladığını açıkladı. 12 kilo verdi

İlk albümü 'Eylül'ü 2004 yılında çıkaran Keremcem, 'Elif', 'O Hayat Benim', 'İki Yalancı' ve 'Kimse Bilmez' gibi yapımlarda rol alarak oyuncu kimliğiyle de adından söz ettirdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, EkolTV'ye konuk oldu.

Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, zayıflamasıyla gündeme geldi. 12 kilo verdiğini açıklayan Keremcem, bu başarısının sırrını 'aralıkçı oruç' olarak açıkladı.

Keremcem şunları belirtti:

"12 KİLO VERDİM 18 SAATLİK ARALIKLI ORUÇLA"

“Ben pandemide 10 kilo aldım. Tabii her gün aynaya bakıyorsun sabah yüzünü yıkıyorsun ve ne hale geldiğini görmüyorsun. Sohbet ederken sen ben kendimi bir gördüm ekranda dedim ki bu böyle olmaz. Kaçta başlarsam 18 saat veriyorum araya kaçta bitirirsem 18 saat veriyorum oraya herkese tavsiye ediyorum Eee başladığım günden beri Eee çok mutluyum Eee Çok da iyi hissediyorum. 12 kilo verdim 18 saatlik aralıklı oruçla”

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR?

Aralıklı oruç, belirli zaman dilimlerinde gıda tüketilirken günün diğer zamanlarında kalori alımının olmadığı ve oruç tutulduğu bir beslenme programı.

Aralıklı oruç diyeti türlerinden yaygın olarak uygulananlar şunlardır:

• Zaman kısıtlamalı beslenme (16/8 veya 14/10)

• Haftada iki kez beslenme (5/2)

• Alternatif gün orucu

• 24 saat oruç (ye-dur-ye)

KEREMCEM KİMDİR?

Keremcem, 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. Gerçek adı Kerem Cem Dürük olan sanatçı, Türk pop müziği şarkıcısı ve oyuncusu.

İlköğrenimini Milas Sakarya İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, İzmir Özel Fatih Koleji'nde ortaokul eğitimini aldı ve 1995 yılında Muğla Turgutreis Lisesi'nden mezun oldu.

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Keremcem, müzik kariyerine lise yıllarında gitar çalarak başladı.

2004 yılında çıkardığı ilk albümü "Eylül" ile müzik dünyasına adım atan Keremcem, "Aşk Oyunu", "Elif", "O Hayat Benim", "İki Yalancı" ve "Kimse Bilmez" gibi popüler televizyon dizilerinde rol alarak oyunculuk kariyerinde de başarı elde etti.

Keremcem, müzik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmakta.

Sanatçı, kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti.