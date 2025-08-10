Kerem'e vize çıktı! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Kerem Aktürkoğlu için kulübü Benfica'dan önemli bir adım geldi.

Poertekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, 26 yaşındaki milli yıldızın satışına onay verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Portekizli teknik adam, sol kanat pozisyonu için alternatifli oyuncu listesini Benfica yönetimine sundu ve Kerem'in satışı için final kararını Rui Costa ile kurmaylarına bıraktı.

Benfica cephesi, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi Play Off turunda karşılaşma ihtimali bulunması nedeniyle transfer sürecini beklemeye almışlardı.

Salı günü oynanacak maçlarda Fenerbahçe Feyenoord'u, Benfica Nice'i geçerse iki ekip play off turunda birbirine rakip olacak.

Benfica'nın geçen sezon Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde 59 maça çıkmış ve 18 gol-16 asistlik performans göstermişti.

Transferin 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında tamamlanacağı tahmin ediliyor.