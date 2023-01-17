﻿Yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti

Selahattin Demir, Yeni Sanayi Mahallesi'nde çalıştığı kereste fabrikasında yük asansörüne sıkıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cesedi otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. (AA)
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