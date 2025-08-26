Kereste fiyatları çakıldı: Talep zayıf, stoklar yükseliyor

Kereste vadeli fiyatları bin tahta fit başına yaklaşık 580 dolara kadar gerileyerek Mayıs ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu düşüşte özellikle ABD’deki konut sektöründeki yavaşlama etkili oldu. Temmuz ayında verilen inşaat izinleri, mevsim etkilerinden arındırıldığında yıllık 1,35 milyon seviyesine geriledi. Bu rakam, Haziran 2020’den bu yana kaydedilen en düşük düzey olarak dikkat çekti.

ABD’de 30 yıllık sabit konut kredisi faiz oranlarının hâlen yüzde 6’nın üzerinde seyretmesi, ev alımlarını ve yeni projelerin başlamasını zorlaştırıyor. Talebin bu şekilde sınırlı kalması, piyasadaki mevcut stokların erimesini geciktiriyor.

KANADA’DA ÜRETİM YÜKSELİYOR

Arz tarafında ise tablo tersine işliyor. Daha önce üretimlerini kısmak zorunda kalan kereste fabrikaları ve dağıtıcılar, yeniden üretime geçti ya da biriken siparişleri eritmeye başladı. Kanada İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülkenin kereste üretimi ve sevkiyatları 2025 ortasına doğru toparlanma eğilimi gösteriyor. Bu durum, piyasada mevcut stokların yükselmesine ve fiyatların yukarı yönlü tepki verememesine neden oluyor.

ABD–KANADA TİCARET GERİLİMİ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Fiyatları baskılayan bir diğer unsur ise ticaret politikaları. ABD’nin Kanada menşeli yumuşak ağaç ürünlerine uyguladığı daha yüksek gümrük vergileri, ticarette yeni maliyetler yaratıyor. Bu ek yükler, satıcıları mallarını daha dar ve zayıf talep gören pazarlara yönlendirmeye teşvik ediyor. Böylece Kanada’daki arz ABD pazarında daralmıyor, aksine farklı kanallara kaydırılarak küresel fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

TÜRKİYE’YE OLASI YANSIMALAR

Türkiye doğrudan ABD–Kanada kereste ticaretinde taraf olmasa da küresel fiyatlardaki düşüş, ithalat maliyetlerini azaltabilir. Özellikle mobilya ve inşaat sektöründe kullanılan kereste ürünlerinin daha uygun fiyatlarla tedarik edilmesi mümkün hâle gelebilir. Ancak ticaretteki belirsizlikler ve fiyatların dengesiz seyri, ithalatçıların planlama yapmasını zorlaştırıyor.

SATICILARIN PAZARI

Hem zayıf talep hem de artan stokların etkisiyle kereste piyasası bugün satıcıların baskısıyla şekilleniyor. Alıcıların fiyat avantajı yakalaması mümkün görünse de, faiz oranları ve ticaret politikalarının seyri, piyasanın geleceğini belirleyecek en önemli faktörler olarak öne çıkıyor.