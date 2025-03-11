Kereste fiyatları tırmanıyor

Kereste vadeli işlemleri, bin board feet başına 650 dolara yükselerek iki buçuk yılın zirvesine yaklaştı. ABD’nin çelik, alüminyum ve süt ürünlerine yönelik ek gümrük vergisi tehditlerini artırmasıyla ticaret savaşı endişeleri derinleşti. Bu gelişmeler, kereste piyasasında arz risklerine yönelik spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

TİCARET SAVAŞI VE KERESTE PİYASASI

ABD'nin ticaret politikalarındaki son hamleleri, yatırımcıları tedirgin etti. Artan tarifeler, otomobil sektöründe de daha yüksek gümrük vergileri ihtimalini doğurdu. Bu durum, tedarik zincirlerinde ek maliyet baskısı yaratırken kerestenin de hedef olabileceği yönündeki korkuları güçlendirdi. Son haftalarda fiyatlar, Kanada’dan ithal edilen yumuşak ağaç ürünlerine uygulanması planlanan yüzde 25’lik ek verginin ikinci kez ertelenmesiyle 600 dolara kadar gerilemişti.

YENİ VERGİLER ÜRETİMİ ZORLUYOR

Kanada menşeli yumuşak ağaç kerestesindeki toplam vergi yükünün yüzde 52’ye ulaşabileceği belirtiliyor. Bu artış, Kuzey Amerika'daki kereste üretimini ciddi şekilde baskı altına alabilir ve inşaat sektöründe maliyetleri yukarı çekebilir. ABD yönetiminin ticaret savaşındaki son adımları, yatırımcıları yeniden spekülatif alımlara yönlendirerek fiyatları hızla yukarı çekti.