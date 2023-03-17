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Kereviz ye kilonu koru

Kereviz, sağlık açısından da önemli. Pek çok faydası var. Bir yararı var ki kilonun korunmasına da katkı sağlıyor. İşte ayrıntılar ve kerevizin yararları…

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 07:02
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Kereviz kilo almayı önlüyor

Kereviz ye kilonu koru
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Kareviz doğada bulunan en yararlı sebzelerden. Bunların en başında, kanın pıhtılaşmasında önemli yere sahip olan K vitamininin güçlü bir kaynağı olması geliyor. K vitamin ile birlikte yüksek oranda A vitamini, fosfor ve potasyum, daha az miktarlarda da B ve C vitamini, diğer mineralleri bünyesinde içerir. Kerevizin kökü ve sapının da çok sağlıklı olduğunu söyleyen beslenme uzmanı İpek Ağaca, kerevizin yararlarını anlattı.

KABIZLIĞA VE HİPERTANSİYONA KARŞI

Suda çözünür posa bakımından zengin bir besin olan kereviz, bize sindirim sisteminin düzenli çalışmasında da kolaylık sağlar. Bunun için tek yapmamız gereken 1 adet kereviz sapını yoğurdumuza, salatalara veya yemeklerimize ilave etmektir diyen beslenme uzmanı İpek Ağaca, kereviz sapının tansiyonu düşürmeye yardımcı bir sebze olduğu da belirtti.

KANSERE KARŞI KULLANILIYOR

Beyaz renkte bir sebze olması, liforanının yüksek olması, vitamin ve minerallerden zengin olması bakımından kansere karşı koruyucu, detoks etkisine sahip bir sebze. Kereviz, içerdiği yüksek antioksidan etkiye sahip flavonoidler sayesinde, kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemeye yardımcı.

KEREVİZ YE KİLONU KORU

Kereviz, düşük kalori içeren bir sebze. 100 gr kereviz sadece 16 kalori enerji veriyor. Etli veya zeytinyağlı yemeğini de tercih edebileceğinizi diyen Ağaca, çiğ şekilde rendeleyip bol yoğurt ve bir kaşık zeytinyağı ile karıştırarak salata halini de afiyetle tüketebileceğinizi söyledi.

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