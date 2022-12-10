Kereviz gibi kereviz sapı da çiğ tüketildiğinden besin değerlerini koruyan bir sebze. Az bilinenin aksine çok faydalı oluğu söylenen kereviz sapı cilt sağlığınızdan karaciğer sağlığınıza kadar faydaları saymakla bitmiyor. Peki, Kereviz sapı faydaları nelerdir? Doğal yollarla gençleşmek mümkün mü?

Kış mevsiminin en besleyici sebzelerinden biri olan kereviz gibi, kerevizin sapı da tam bir şifa kaynağı. Çiğ tüketilebildiği için içeriğindeki güçlü besin değerlerini kaybetmeyen kerevizin yeşil sapları sağlığınız için çok önem teşkil ediyor. Peki, kereviz sapının faydaları neler?

Modern tıpta bile oldukça önemli bir yere sahip olan kereviz sapları, yüksek oranda B6, B2 ve C vitamini içeriyor. Kereviz sapları içeriğindeki bileşenler vücuttaki iltihabın atılmasına destek olarak, vücudun çok daha dinç olmasına da yardımcı oluyor.

Doğal bir gençleştirici olan ve alkali sebzeler arasındaki kereviz saplarının faydaları saymakla bitmiyor. Asitli gıdaları nötralize eden kereviz sapı vücudun bağışıklık sisteminin hızla güçlenmesine yardımcı oluyor. Çoğu zaman çöpe atılan kereviz sapları oldukça yüksek besin değerlerine sahip.

KEREVİZ SAPININ FAYDALARI NELER?

Kerevizin sapı ve yaprakları keskin güçlü bir kokuya sahiptir ve bir o kadar da etkilidir. Her gün bir kaç kereviz sapı tüketmek sağlığınıza birçok fayda sağlar.

Kereviz sapı yüksek oranda B ve C vitamini barındırır. Bunun yanı sıra magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına destek olur.

Lifler açısından zengin olan kereviz sapı suyu folat asit açısından da çok zengindir. Kereviz sapı suyunun besin değeri çok yüksek olduğu için aynı zamanda besleyicidir.

-Sindirim sisteminin doğru ve dengeli çalışmasına destek olur

-Yüksek kolestrolü düşürmek için birebirdir.

-Karaciğeri korur

-Kereviz sapları genellikle anti- inflamatuarlar içerir. Bu nedenle vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcıdır

-Kereviz yaprağı böbrek rahatsızlıklarını önlemeye, böbrek taşlarının da düşmesine yardımcı olur.

-Kereviz yaprağı güçlü bir kanser koruyucusudur. Kansere yakalanmamak için ise sıklıkla tüketilebilir.

-Kereviz yaprağını anti- bakteriyel özelliği de bulunmaktadır.

KEREVİZ SAPI KİLO VERMEDE YARDIMCI

Kereviz saplarındaki yüksek lif oranı bağırsak sisteminizi dengeleyerek vücudunuzun doğal kilo kontrolü mekanizmasını çalıştırabilir.

Ayrıca kereviz sapındaki enzimler, kilo verme ve yağ yakma konusunda da diyetinizi destekleyici olacaktır. Diyet yapan kişiler kereviz sapı gibi kereviz tohumlarından yapılan kereviz çayını da rahatlıkla tüketebilirler. Kereviz çayı aynı zamanda güçlü bir yağ yakıcı olarak bilinir.

KEREVİZ SAPINI NE ZAMAN TÜKETMELİ?

Kereviz sapı tüketmek için günün her saati harikadır. Gece atıştırmalığı olarak yiyebilirsiniz ya da sabah metabolizmanızı uyandırmak için detoks etkileriyle bilinen kereviz sapı suyundan faydalanabilirsiniz. Akşam vakti yatmadan önce kereviz çayı içildiğinde cildi tazeleyerek derinlemesine bir uyku fırsatı verir.