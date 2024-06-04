Kerim Rahmi Koç ameliyat oldu. Ali Koç Mourinho ile sözleşme imzalıyordu

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Kerim Rahmi Koç ameliyat oldu. Ali Koç Mourinho ile sözleşme imzalıyordu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mourinho ile sözleşme imzalarken oğlu Kerim Rahmi Koç'un ameliyat olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç pazar günü dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu özel uçakla İstanbul'a getirmişti.

Koç'un uçaktan inince oğlu Kerim Rahmi Koç'un hastaneye kaldırıldığını öğrendiği ortaya çıktı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; halı sahada futbol oynayan Kerim Rahmi Koç'ın çapraz ön bağlarını koptuğu belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Kerim Rahmi Koç'un ameliyata alındığı, Ali Koç'un buna rağmen programını bozmadığı ifade edildi. Cankurt, "Aklı oğlunda kalsa da programını bozmamış ve zaten pazar akşamı saat 19.00'da da Fenerbahçe'nin stadında Jose Mourinho ile imza törenini gerçekleştirdi. Ali Koç'un Fenerbahçe sevgisi hakikaten bir başka" ifadelerini kullandı.

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