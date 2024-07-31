Kerkük'te siyasi anlaşmazlık nedeniyle 7 aydır vali seçilemiyor

Kentteki Türkmenler, valilik görevini Türkmenler, Araplar ve Kürtler arasında dönüşümlü olarak yapılmasını önerirken, bu öneriye yalnızca Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) karşı çıktı.

Türkmen İl Meclisi Üyesi Ahmet Ramzi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin kentteki siyasi gruplarla bir araya geldiğini ve toplantıların ardından taraflara 30 gün süre verildiğini belirtti. Ancak, verilen sürenin sonunda henüz bir anlaşmaya varılamadığını aktardı.

Ramzi, es-Sudani’nin dönüşümlü valilik fikrini desteklediğini fakat 10 gün içinde bu konuda bir sonuç alınmazsa, sürecin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Siyasi grupların görüşmelere devam ettiğini belirten Ramzi, es-Sudani’nin anlaşma sağlanması durumunda dönüşümlü valiliği destekleyeceğini vurguladı.

Kerküklü Mueyyet Kassap, valilik görevinde Türkmenlerin de hakkı olduğunu belirterek, Arapların ve Kürtlerin 2003 yılından bu yana bu görevi yürüttüğünü ifade etti. Kerkük’teki önde gelen Arap yetkililerden Azzam El-Hamdani ise Arapların il meclisinde çoğunlukta olduğunu ve valilik görevini hak ettiklerini savundu. Dönüşümlü valilik fikrinin yönetimde zorluklara neden olabileceğini ileri sürdü.

Siyasi analist Ali Malalla, kentteki genel görüşün ortak bir idare olduğu yönünde olduğunu belirterek, Kerkük’ün hiçbir siyasi tarafın tek başına yönetilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kerkük'te yerel seçimler geçtiğimiz yıl 18 Aralık'ta yapılmıştı. Seçim sonuçlarına göre, Kerkük İl Meclisi’nde Kürtler 7, Araplar 6, Türkmenler 2 ve Hristiyanlar 1 sandalye kazandı.