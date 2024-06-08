Kerpiç ev cayır cayır yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kerpiç ev cayır cayır yandı

Malatya'da tek katlı kerpiç evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Meyan Sokak üzerinde bulunan tek katlı kerpiç bir evin çatı kısmında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı. Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yabancı uyruklu şahısların kiracı olarak kaldığı evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı belirtildi. Evin çatı kısmı tamamen yanarak küle döndü.

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