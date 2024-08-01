Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi

Kaynak: DHA
Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Kaymakam Cemalettin Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve Keşan Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Şafak Uslu, İl Özel İdaresi tarafından Kadıköy’de yapılan baraj yolu asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemenin ardından, Kadıköy Muhtarlığı tarafından hazırlanan yemekle ağırlandılar. Menüde tavuk etinin de bulunduğu yemek sonrası heyet bölgeden ayrıldı.

Akşam saatlerinde bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle Keşan Devlet Hastanesi’ne başvuran Kaymakam Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Kılınç, Meclis Üyesi Uslu, kaymakamın koruma polisi ve 7 İl Özel İdaresi çalışanı tedaviye alındı.

Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tedavi süreci tamamlanan Kaymakam Yılmaz ve diğer 10 kişi taburcu edilirken, yemekten alınan numuneler incelenmek üzere İstanbul’a gönderildi.

88799-1.jpg

88799-2.jpg

88799.jpg

88799-3.jpg

88799-4.jpg

Son Haberler
Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı gözaltına alındı Yerel Haberler
Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı gözaltına alındı
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı
Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk Ekonomi
Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk
İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı Gündem
İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı
Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı Spor
Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı