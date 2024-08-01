Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve Keşan Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Şafak Uslu, İl Özel İdaresi tarafından Kadıköy’de yapılan baraj yolu asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemenin ardından, Kadıköy Muhtarlığı tarafından hazırlanan yemekle ağırlandılar. Menüde tavuk etinin de bulunduğu yemek sonrası heyet bölgeden ayrıldı.

Akşam saatlerinde bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle Keşan Devlet Hastanesi’ne başvuran Kaymakam Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Kılınç, Meclis Üyesi Uslu, kaymakamın koruma polisi ve 7 İl Özel İdaresi çalışanı tedaviye alındı.

Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tedavi süreci tamamlanan Kaymakam Yılmaz ve diğer 10 kişi taburcu edilirken, yemekten alınan numuneler incelenmek üzere İstanbul’a gönderildi.