Keşan Mecidiye'de orman yangını anızlık alana sıçradı

Keşan'da orman yangını

Keşan'a bağlı sayfiye bölgesi Mecidiye köyünde çıkan orman yangını anızlık alana sıçrayınca yürekler ağza geldi. Yangın sırasında iki baraka zarar gördü.

Mecidiye köyü Babadere mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebep yangın çıktı. Anızlık alana sıçrayan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopterlerinin havadan destek verdiği çalışmada, alevler evlere yaklaştığı sırada kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 150 dekar anız ve ormanlık alan ile 2 baraka zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarını Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da yerinde takip etti.