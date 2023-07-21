Keşan'da Muğlalı arıcılara tır çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde tır ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

KAYNAK: İHA
Keşan'da Muğlalı arıcılara tır çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Ayçiçek balı üretimi için Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi’nden Edirne’ye giden baba, iki oğlu ve bir çalışanı, kamyonun lastik değişimi sırasında tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ayçiçek balı üretimi için Döğüşbelen Mahallesi’nden Edirne’ye hareket eden Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın’ın bulunduğu 48 K 4919 plakalı kamyonun lastiği patladı. Edirne’nin Keşan ilçesi Yerlisu Köyü Kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen olayda lastik tamiri için duran Muğlalı arıcılara, aynı istikametten gelen tır çarptı. Kaza sonrası baba Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında çalışan Buluthan Aydın, hayatını kaybetti.

Kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Son Haberler
İlçeyi çekirge ve tırtıllar işgal etti Güncel
İlçeyi çekirge ve tırtıllar işgal etti
Sekiz milyon memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiriyor: Kira yardımı geliyor Ekonomi
Sekiz milyon memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiriyor: Kira yardımı geliyor
Yanlış tanı yılda yaklaşık 800 bin kişide ölüm veya kalıcı hasara yol açıyor Sağlık
Yanlış tanı yılda yaklaşık 800 bin kişide ölüm veya kalıcı hasara yol açıyor
GTA 6 için yeni iddia: 2 milyar dolar harcandı. Eğer doğruysa en pahalı oyun olacak Teknoloji - Otomotiv
GTA 6 için yeni iddia: 2 milyar dolar harcandı. Eğer doğruysa en pahalı oyun olacak
Hızlı kilo vermek öldürüyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Hızlı kilo vermek öldürüyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Nazan Öncel'in adı İzmir'de bir sokağa verildi Magazin
Nazan Öncel'in adı İzmir'de bir sokağa verildi
CHP’den Uygur soykırımı hamlesi. Bakalım Cumhur İttifakı Meclis’te ne oy kullanacak Güncel
CHP’den Uygur soykırımı hamlesi. Bakalım Cumhur İttifakı Meclis’te ne oy kullanacak