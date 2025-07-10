Kesikköprü ve Kapulukaya HES'lerin işletme hakkı 3,63 milyar TL'ye özelleştirildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Kesikköprü ve Kapulukaya HES'lerin işletme hakkı 3,63 milyar TL'ye özelleştirildi

Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait Kesikköprü ve Kapulukaya Hidroelektrik Santralleri ile bu santrallerin kullandığı taşınmazların işletme hakkı, 3 milyar 630 milyon TL bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, söz konusu özelleştirme işlemi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle gerçekleştirildi.

Kararda, ihale sonucunda en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedileceği ve 3 milyar 623 milyon TL ile ikinci en yüksek teklifi veren Mila Enerji A.Ş.'ye işletme hakkının verileceği belirtildi. Mila Enerji’nin de yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde aynı prosedür işletilecek.

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi'nin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, 4046 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 703 sayılı KHK uyarınca alındı.

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Kesikköprü ve Kapulukaya HES'lerin işletme hakkı 3,63 milyar TL'ye özelleştirildi
Kesikköprü ve Kapulukaya HES'lerin işletme hakkı 3,63 milyar TL'ye özelleştirildi