Kesikköprü ve Kapulukaya HES'lerin işletme hakkı 3,63 milyar TL'ye özelleştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, söz konusu özelleştirme işlemi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle gerçekleştirildi.

Kararda, ihale sonucunda en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedileceği ve 3 milyar 623 milyon TL ile ikinci en yüksek teklifi veren Mila Enerji A.Ş.'ye işletme hakkının verileceği belirtildi. Mila Enerji’nin de yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde aynı prosedür işletilecek.

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi'nin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, 4046 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 703 sayılı KHK uyarınca alındı.