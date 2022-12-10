Kesilen ağaçların yerine fidan diken köylülere jandarma müdahale etti

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü’nde, köylülerin tarım arazilerine yapılacak OSB’ye karşı direniş sürüyor. Bugün de köylü kadınlar, OSB inşaatı için kesilen ceviz ağaçlarının yerine çocuklarıyla fidan dikerek yapılacak inşaatı protesto etti.

Fidan dikilen alandan uzaklaştırmak isteyen jandarma ekipleriyle köylü kadınlar arasında gerginlik yaşandı. Jandarma ekiplerinin kalkanlarla kadınları alandan uzaklaştırmaya çalışması üzerine kadınlar da tekme vurarak karşılık verdi.

“KADIN YAŞLI ERKEK DİNLEMEM HAKARET EDENİ ALIRIM”

Kadınların kendilerine ‘köpek’ dediğini ileri süren jandarma komutanının “Kadın yaşlı erkek dinlemem, hakaret edeni alırım” dediği duyuldu. Jandarmayla köy halkı arasındaki tartışma uzun süre devam etti.

Metin Dönmez adlı bir yurttaş gözaltına alındı. (ANKA)