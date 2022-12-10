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Kesilen ağaçların yerine fidan diken köylülere jandarma müdahale etti

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde mera alanlarına organize sanayi bölgesi (OSB) yapılmasına karşı direnen köy halkı yapılacak OSB’yi fidan dikerek protesto etti. Jandarma fidan dikenlere müdahale etti.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 19:38
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Kesilen ağaçların yerine fidan diken köylülere jandarma müdahale etti. 1 gözaltı

Kesilen ağaçların yerine fidan diken köylülere jandarma müdahale etti
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Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü’nde, köylülerin tarım arazilerine yapılacak OSB’ye karşı direniş sürüyor. Bugün de köylü kadınlar, OSB inşaatı için kesilen ceviz ağaçlarının yerine çocuklarıyla fidan dikerek yapılacak inşaatı protesto etti.

Fidan dikilen alandan uzaklaştırmak isteyen jandarma ekipleriyle köylü kadınlar arasında gerginlik yaşandı. Jandarma ekiplerinin kalkanlarla kadınları alandan uzaklaştırmaya çalışması üzerine kadınlar da tekme vurarak karşılık verdi.

“KADIN YAŞLI ERKEK DİNLEMEM HAKARET EDENİ ALIRIM”

Kadınların kendilerine ‘köpek’ dediğini ileri süren jandarma komutanının “Kadın yaşlı erkek dinlemem, hakaret edeni alırım” dediği duyuldu. Jandarmayla köy halkı arasındaki tartışma uzun süre devam etti.

Metin Dönmez adlı bir yurttaş gözaltına alındı. (ANKA)

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Poyraz
10.12.2022 20:04
Dünyada belkide ilk yaparsa akepe yapar fidan dikene gözaltı.  
 
Sedat
10.12.2022 20:03
Hayaldi gerçek oldu zaytung haberi gibi. Bu askerler çocuklarına torunlarına bu yaptıklarını bol bol anlatsınlar ki gelecek nesilller kendilerini bol bol dualar ile ansınlar.!!!!  
 
Vay bee..
10.12.2022 19:46
fidan dikenlere müdahale etti.Yazılırsa akpkk döneminde yapılır. Peygamberimiz kıyamet kopsa bile, o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin.”  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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