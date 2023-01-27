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Kesim yaparken buldu Fransız ilim insanları Denizli'ye akın etti

Denizli’de maden mühendisi Süleyman Burkay’ın traverten blokları kesilirken başında bekleyerek bulup koruma altına aldığı yengeç, yaprak ve kemik fosilleri, Fransızların ilgisini çekti. Fransa’dan ilim insanları Denizli'ye geldi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 15:51
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Kesim yaparken buldu Fransız ilim insanları Denizli'ye akın etti

Kesim yaparken buldu Fransız ilim insanları Denizli'ye akın etti
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İHA'nın haberine göre, Denizli’de 20 yıl traverten ocaklarında maden mühendisi olarak çalıştıktan sonra 6 yıl önce kendi fabrikasını kuran Süleyman Burkay, traverten blokları kesilirken fark ettiği yengeç, yaprak ve kemik fosillerini deposunda saklıyor. Burkay’ın elinde 30’ a yakın fosil bulunuyor. 

Burkay’ın koruma altına aldığı fosiller Fransa’dan gelen ilim insanlarının da ilgisini çekti. Fabrikaya gelerek inceleme yapan ilim insanları fosillere numara verip kayıt altına aldı. Fabrikasında Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi sınırları içinde bulunan Ballık Boğazı Mevkii’nden çıkartılan traverten bloklarını kesip ebatladıklarını anlatan Maden Mühendisi Burkay, yılda 15 bin tona yakın traverten kesimi yaptıklarına dikkat çekti.

“FOSİLLERLE KARŞILAŞTIK”

Bir fosilin oluşması için milyonlarca yılın geçmesi gerektiğini belirten Süleyman Burkay, “2003 yılından beri ocaklarda maden mühendisi olarak çalışmaktayım. 20 yıl mühendis olarak çalıştıktan sonra 2017 yılında fabrikayı kiralayıp kendi bünyemde taşlarla uğraşmaya başladım. O zamandan beri kestiğimiz taşlarda bazı fosillere rastladık" diye konuştu.

Burkay "Bulduğunuz taşları kendi bünyemizde biriktirip sakladık. Daha önce maden mühendisi çalıştığım için bu tür fosillerin önemini anlayabiliyorum. Milyonlarca yıllık fosillere karşılaştık. Daha çok yengeç ve hayvan kemik parçaları gördük. Bu kemik parçaları için Fransa'dan 2-3 öğretim görevlisi gelip kontrol ettiler ve bazılarına numara verdi. Bunların ne olduğunu anlamak için kayıt altına alıp gittiler. Bunları saklamaya devam edeceğim” dedi.

"MÜZE KURULURSA BAĞIŞLARIM"

Traverten blokları kesilirken başında beklediğini işçilerin ve kendi dikkatiyle fosilleri toplamayı başardığını anlatan Burkay, topladığı fosillerden 15 tanesini de Afyon’da bulunan fosil müzesine sergilenmek üzere gönderdiğini, Denizli’de de fosillerle ilgili müze kurulması halinde koruma altına aldığı fosillerden, müzeye bağışlayabileceğini sözlerine ekledi.

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