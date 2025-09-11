Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı!

Bingöl Valiliği'nden yapılan çalışmada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe J.K.lığı, İsth.Ş.Md.lüğü ve JASAT ekiplerimizce, 10 Eylül 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; "Yasadışı Ekim ve Tutuklu, Hükümlünün Kaçması" suçlarından 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs saklandığı adreste yakalanmış ve söz konusu adreste yapılan aramada 1 adet tabanca ve 14 adet fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

