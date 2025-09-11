Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı!

Kaynak: İHA
Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı!

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan çalışmada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe J.K.lığı, İsth.Ş.Md.lüğü ve JASAT ekiplerimizce, 10 Eylül 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; "Yasadışı Ekim ve Tutuklu, Hükümlünün Kaçması" suçlarından 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs saklandığı adreste yakalanmış ve söz konusu adreste yapılan aramada 1 adet tabanca ve 14 adet fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

Kapkaç ve yağma suçundan aranıyorlardı! 2 firari hükümlü yakalandıKapkaç ve yağma suçundan aranıyorlardı! 2 firari hükümlü yakalandı

Uyuşturucu suçlarından aranan onlarca hükümlü yakalandı!Uyuşturucu suçlarından aranan onlarca hükümlü yakalandı!

FETÖ üyesi ihraç polis yakalandıFETÖ üyesi ihraç polis yakalandı

10 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu! Firari sanık yakalandı10 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu! Firari sanık yakalandı

Son Haberler
Askeri antropologdan çarpıcı uyarı: Toprağınızı yabancılara satmayın
Askeri antropologdan çarpıcı uyarı: Toprağınızı yabancılara satmayın
Televizyon kanallarına yapılan operasyonun perde arkası ortaya çıktı! AKP'li isim "güçleri yetmedi" dedi... "Yargının tanrısı da kifayetsiz kaldı"
Televizyon kanallarına yapılan operasyonun perde arkası ortaya çıktı! AKP'li isim "güçleri yetmedi" dedi... "Yargının tanrısı da kifayetsiz kaldı"
Kazadan kurtuldu ama annesinin dayağından kurtulamadı
Kazadan kurtuldu ama annesinin dayağından kurtulamadı
Manifest Grubu'ndan flaş karar! Türkiye turnesi iptal edildi
Manifest Grubu'ndan flaş karar!
Elazığ’da hayrete düşüren durum: Tam 4,5 kilo ağırlığında
Elazığ’da hayrete düşüren durum: Tam 4,5 kilo ağırlığında