10 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu! Firari sanık yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, hakkında Burhaniye ve Ortaca İlamat ve İnfaz Bürolarınca iki ayrı yakalama emri bulunan İ.K.'nin Havran ilçesinde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tamamlanan işlemlerin ardından Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

