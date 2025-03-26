Kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık yoluyla fuhşa teşvik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te dolandırıcılık yoluyla fuhşa teşvik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık ile bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından haklarında 12 ile 13 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. ve A.H. isimli şahıslar, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde yakalandı.

Şüpheli şahıslar A.C. ve A.H., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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