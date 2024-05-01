Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Haklarında 23 ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından Bingöl’de yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; ''Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan faaliyette 17 ayrı suçtan aranan ve 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T isimli şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Yine, hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan R.T. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine sevk edildi.

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