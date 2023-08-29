Kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalanmamak için intihar etti

Olay, Isparta’da merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi 1414 sokakta dün gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre hakkında mala zarar verme ve konut ihlali suçlarından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mevlüt. Ö.’nün (42) ikamet ettiği adresi polis ekipleri tespit ederek, yakalamak için operasyon düzenledi.

Sokak polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. Pompalı tüfekle polis ekiplerine direnen şahıs 6 saat süren ikna çabalarının ardından kendisini vurdu.

Ağır yaralanan Mevlüt Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.