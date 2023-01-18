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Okan Bayülgen'den samimi itiraf geldi. "Kesinlikle huysuzum"

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, ReTouch Mag’in yeni sayısında özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Bayülgen, kendisini huysuz biri olarak tanımladı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 15:08
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"Kesinlikle huysuzum" Okan Bayülgen'den samimi itiraf.

Okan Bayülgen'den samimi itiraf geldi. ''Kesinlikle huysuzum''
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Ünlü şovmen Okan Bayülgen, ReTouch Mag’in yeni sayısına konuk oldu ve özel hayatını anlattı. 

"KENDİMLE VE HER ŞEYLE BARIŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

Okan Bayülgen, “Huysuz biri olduğunu söyleyebilir miyiz” sorusuna, “Kesinlikle huysuzum. Kendimle ve her şeyle barışmaya çalışıyorum, inşallah 30- 40 yıl içerisinde başarmak niyetindeyim” yanıtını verdi.

"KIZIMIN İSMİNİ ANNESİ KOYDU"

Okan Bayülgen kızı İstanbul ile olan ilişkisini ise şu sözlerle anlattı:

“Annesi koydu kızımın ismini. İstanbul ismi çok da yakışıyor kızıma. İsmiyle düşünmüyorum onu, bir melek olarak düşünüyorum, babasıyla hoş bir ilişki kuran akıllı bir kız çocuğu o. 13 yaşında babasıyla gayet güzel muhabbet eden, arkadaşlık kuran zarif ve eğitimli bir kız benim kızım. Allah bütün çocuklarımı bağışlasın diyorum. Kızımın hayatıyla ve geleceğiyle, sağlığıyla ilgili korkağım, sevdiğim insanlarla ilgili korkağım, kendimle ilgili bir şeyden korkmam ama ölmekten korkarım herkes gibi."

"NAZAR DEĞMESİN"

Okan Bayülgen evlilik sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Çok evliliklerim oldu, evlilik kadar önemli uzun ilişkilerim var, şu anda da Selin’le bir ilişkinin içindeyim. O kadar artık hazmediyoruz ki birbirimizi, her şey yolunda gibi görünüyor, nazar değmesin.”

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