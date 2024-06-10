Keskin nişancı soyguncuyu böyle vurdu. İşte o anlar

Kaynak: DHA
Keskin nişancı soyguncuyu böyle vurdu. İşte o anlar

ABD’de keskin nişancı 2 banka çalışanını rehin alan soyguncuyu alnından vurarak öldürdü. ABD polisi o anları paylaştı.

ABD’nin Florida eyaletinde bir bankayı soyma girişiminde bulunan Sterling Alavache üzerinde bomba olduğunu iddia ederek banka çalışanlarının kendisine para vermelerini istedi. Çalışanlar parayı vermesine rağmen soyguncu iki çalışanı rehin aldı.

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Soyguncu, çalışanlardan birinin boğazına bıçak dayarken olay yerine SWAT ekipleri geldi. SWAT ekibi içindeki keskin nişancı, soyguncuyu vurarak öldürdü. Keskin nişancı, soyguncuyu kurşunun bilgisayar ekranının içinden geçecek şekilde hedef aldığı öğrenildi.

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Alavache, rehinelerin arasındayken alnından vurularak öldürüldü. ABD polisi, şubat ayında gerçekleşen soygunla ilgili görüntüleri paylaştı. Görüntüde soyguncunun vurulma anları yer aldı.

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