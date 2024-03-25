Keskin sirke küpüne zarardır atasözünün anlamı nedir?

Keskin sirke küpüne zarardır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir şeyin aşırı sert, kırıcı ve agresif bir tavır içerisinde olduğu durumlarda kullanılan atasözüdür.

Kişinin sadece başkalarına değil, aynı zamanda o tavrı sergileyen kişiye de zarar vereceğini anlatmak amacıyla kullanılır.

Söz konusu atasözü, davranışlarımızın ve sözlerimizin hem bize hem de çevremize etkileri olabileceğini ifade etmektedir.

KESKİN SİRKE KÜPÜNE ZARARDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu kadar öfkelenmenin hiçbir anlamı yok, keskin sirke küpüne zarardır olan yine sana olacak."