KESK’ten sefalet ücreti protestosu

Kaynak: Haber Merkezi
KESK’ten sefalet ücreti protestosu
İzmir’de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, yapılan zamları maaş bordrolarını yakarak protesto etti.

KESK İzmir Şubeler Platformu, enflasyon karşısında ücretlere yapılan düşük zamlara karşı eylem yaptı. Yapılan eylemde, "Bizim kemerimizde sıkılacak delik kalmadı. Sermaye zenginleşmeye devam ediyor. Paradan para kazanlar servetlerini katlıyor. Bizim vergilerimiz de onlara da kaynak oluyor. Bu iktidar zengini, sermayeyi seviyor" açıklaması yapıldı.

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş yaptığı açıklamada, "Öncelikle tüm kamu emekçilerine bugün için brüt 12 bin 147 TL olarak verilen ilave seyyanen ödeneğin taban aylık katsayısına dahil edilmesini istiyoruz.” dedi. En düşük kamu emekçisi maaşının, şu an 53 bin TL olan yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini vurgulayan Karakaş, en düşük emekli aylığının ise net 18 bin 700 TL’ye çıkarılmasını istediklerini iletti.

KESK üyeleri, yaptıkları açıklamanın ardından maaş bordrolarını yaktı ve eyleme son verdi.

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