Kestane en güzel nasıl pişirilir?

Kestane pişirmek için birkaç farklı yöntem vardır. Kış aylarında sıklıkla tüketilen kestanenin en yaygın kullanılan yöntemlerden birkaçı...
1. Fırında Pişirme:
- Fırını 200 dereceye ısıtın.
- Kestanelerin üzerine birkaç kesik atın veya kabuklarını hafifçe çizin.
- Kestaneleri fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerini bir fırça yardımıyla hafifçe yağlayın.
- Fırında yaklaşık 20-30 dakika veya kabuklar açılana kadar pişirin. Pişme süresi kestanelerin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.
- Fırından çıkarıp biraz soğuduktan sonra kabuklarını soyarak servis yapın.
2. Tavada Pişirme:
- Tavayı orta ateşte ısıtın.
- Kestanelerin üzerine birkaç kesik atın veya kabuklarını hafifçe çizin.
- Tavaya kestaneleri ekleyin ve arada bir çevirerek yaklaşık 15-20 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. Kestaneler yumuşayana kadar pişirin.
- Pişirdikten sonra biraz soğumalarını bekleyin ve kabuklarını soyarak servis yapın.
3. Mikrodalga Fırında Pişirme:
- Kestanelerin üzerine birkaç kesik atın veya kabuklarını hafifçe çizin.
- Kestaneleri mikrodalga fırına uygun bir tabağa yerleştirin.
- Mikrodalga fırını yüksek güçte ayarlayın ve kestaneleri 5 dakika pişirin.
- Pişme süresi bittiğinde biraz soğumalarını bekleyin ve ardından kabuklarını soyarak servis yapın.
Afiyet olsun!