Kestane en güzel nasıl pişirilir?

Kestane pişirmek için birkaç farklı yöntem vardır. Kış aylarında sıklıkla tüketilen kestanenin en yaygın kullanılan yöntemlerden birkaçı...

1. Fırında Pişirme:

- Fırını 200 dereceye ısıtın.

- Kestanelerin üzerine birkaç kesik atın veya kabuklarını hafifçe çizin.

- Kestaneleri fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerini bir fırça yardımıyla hafifçe yağlayın.

- Fırında yaklaşık 20-30 dakika veya kabuklar açılana kadar pişirin. Pişme süresi kestanelerin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.

- Fırından çıkarıp biraz soğuduktan sonra kabuklarını soyarak servis yapın.

2. Tavada Pişirme:

- Tavayı orta ateşte ısıtın.

- Kestanelerin üzerine birkaç kesik atın veya kabuklarını hafifçe çizin.

- Tavaya kestaneleri ekleyin ve arada bir çevirerek yaklaşık 15-20 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. Kestaneler yumuşayana kadar pişirin.

- Pişirdikten sonra biraz soğumalarını bekleyin ve kabuklarını soyarak servis yapın.

3. Mikrodalga Fırında Pişirme:

- Kestanelerin üzerine birkaç kesik atın veya kabuklarını hafifçe çizin.

- Kestaneleri mikrodalga fırına uygun bir tabağa yerleştirin.

- Mikrodalga fırını yüksek güçte ayarlayın ve kestaneleri 5 dakika pişirin.

- Pişme süresi bittiğinde biraz soğumalarını bekleyin ve ardından kabuklarını soyarak servis yapın.

Afiyet olsun!