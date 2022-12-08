Kestane kabuklarını sakın çöpe atmayın. Faydalarını duyunca ağzınız açık kalacak

Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen kestane hem lezzeti hem faydalarıyla şaşırtıyor.

Kabuklarından ayrılarak tüketilen kestanenin kabuklarının bazı faydaları bulunuyor. Kestane kabuğunu haşlayıp, suyunu içmenin ateş düşürücü özelliğe sahip olduğu öğrenildi.

CNN TÜRK’te yer alan bilgilere göre, kestane kabuğunun her 100 gramında yeteri kadar C vitamini bulunmaktadır. Bunun yanında kestanedeki gibi sodyum, potasyum, protein ve şeker içermektedir. Kestane kabuğu püre haline getirilip, bal ile karıştırılırsa iştahsız çocukların, iştahını açtığı bilinmektedir.

SAÇ BAKIMI

Bir avuç kestane kabuğunu suda kaynatın, Suyunu süzüp, soğumasını bekledikten sonra saçlarınızı yıkayınız. Bir saat bekledikten sonra saçlarınızı temiz su ile durulamalısınız. Saçlarınız hem daha canlı ve parlak olacaktır.

İŞTE FAYDALARI

Hastaların iyileşmelerini hızlandırır.

Kandaki kolesterol oranını düşürür

Kansızlığa iyi gelir.

Beyinsel ve fiziksel yorgunluğa iyi gelir.

Varis oluşumunu engeller.

Kestane kabuğunun 100 gramında yeteri kadar C vitamini vardır, bağışıklığı güçlendirir.

Kestane kabuğu cinsel gücü arttırır. Kestanenin Yeşil Kabuğu İle Saç Boyama

Kestane kabuğu saç sağlığı için de oldukça etkili bir yöntemdir.