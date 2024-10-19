Kestane toplamaya giden adamın ölüsü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kestane toplamaya giden adamın ölüsü bulundu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ailesi ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra ‘kestane toplamaya gidiyorum' diyerek evinden çıkan 72 yaşındaki Alim Kasap'ın cansız bedeni, kendilerine ait fındık bahçesinden geçen dere yatağında bulundu.

Kirazlı Mahallesi'nde ikamet eden Alim Kasap (72) ailesi ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra ‘kestane toplamaya gidiyorum' diyerek evinden çıktı. Alim Kasap'tan bir daha haber alınamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve CAK ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekiplerce, olayın ikinci gününde Alim Kasap'ın cansız bedeni, evlerine yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan kendilerine ait fındık bahçesinden geçen dere yatağında bulundu.

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Alim Kasap'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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