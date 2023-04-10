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Kestane nasıl tüketilmeli?

Kestane faydaları ve zararları nelerdir? Ne işe yarar? Kestane nasıl tüketilmeli? İşte yanıtları...

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:36
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Kestane zararlı mı

Kestane nasıl tüketilmeli?
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Damağa hitap eden vitamin deposu kestane, gribe karşı bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir. Peki, zararları neler? İşte yanıtları…

C vitamini içeriği ile kolesterol düşürücü etkisi vardır. Ayrıca kestanenin içinde bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri kolesterol seviyesini olumlu yönde etkiler. Kestanenin içindeki ikincil bitki maddeleri yüksek bir antioksidan potansiyele sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmayı önler. Antioksidan özellikleri ile kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruma sağlamaktadır. Kestane kalsiyum, fosfor ve magnezyum içeriğiyle kemikleri ve dişleri sağlıklı tutar.

Kestane, lif ve karbonhidratları nedeniyle oldukça doyurucu bir besindir. Ve uzun süre tokluk sağlar.

Bağırsak florasını destekler, kabızlığı önler. Sinir sistemi, vücudun birçok bölgesini kontrol etmekten sorumlu olduğu için çok önemlidir. Kestane, vücudunuza bol miktarda antioksidan sağlayarak sinir sistemi için faydalıdır ve bu da zihinsel sağlığın gelişmesine katkıda bulunur.

Lif içeriği sayesinde bağırsaklarda yavaş emilir ve kan şekerinin çabuk yükselmesine neden olmaz. Bu özelliği ile şeker hastaları da kontrollü olarak bu besini tüketebilirler.
İster bütün, ister un şeklinde olsun, kestane, çölyak hastalığı veya glüten intoleransı olan kişiler için iyi bir kaynaktır. Kestanedeki fosfor ve B vitaminleri sinir sistemi için faydalıdır. B vitamini sinirleri güçlendirir ve beyindeki mutluluk hormonu serotonin üretimini destekler.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Kestaneyi dilerseniz çiğ bir şekilde dilerseniz de pişirerek tüketmeniz gerekmektedir. Kestane en faydalı yiyeceklerden bir tanesi olduğundan pişirerek tüketmeniz daha çok önerilmekte.

KESTANENİN ZARARLARI NELER

Kestane çiğ tüketildiğinde sindirim sorunlarına neden olabilecek bazı aktif maddeler içermektedir. Hazımsızlık veya gastrit gibi bağırsak sorunlarına neden olabilir. Kestanenin pişirilerek yenmesi gerekmektedir. Özellikle şeker hastaları için nişasta ve şeker, dikkat edilmesi gereken gıda bileşenleridir. Yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle, şeker hastalığı, kolit veya obezite hastalarına kestanenin kontrollü tüketilmesi önerilir.

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