Kevin Costner cephesinden kötü haber geldi

Kevin Costner ile 18 yıllık eşi Christine Baumgartner, boşanma kararı aldı. 68 yaşındaki Costner'ın menajeri, "Bu zor zamanda kendisinin, Christine'in ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kevin Costner cephesinden kötü haber geldi

'Kurtlarla Dans', 'Bodyguard', 'Harberci' ve 'Kusursuz Dünya' gibi filmlerin başrol oyuncusu Kevin Costner, özel hayatında çalkantılı bir döneme girdi.

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Kevin Costner, 18 yıllık evliliğini sonlandırıyor. Costner ile eşi Christine Baumgartner boşanma karar aldı.

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Kevin Costner'ın menajeri yaptığı açıklamada, "Bay Costner’ın kontrolünün dışındaki koşulların ortaya çıkması nedeniyle evliliğini sonlandırmaması büyük bir üzüntü. Bu zor zamanda kendisinin, Christine’in ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz" dedi.

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Kevin Costner'ın çocukları için ortak velayet talebinde bulunduğu öğrenildi. Costner ve Baumgartner'ın, Cayden (15), Hayes (14) ve Grace (12) adında üç çocuğu bulunuyor.

İngiliz basınına yansıyan haberler göre; Kevin Costner'ın, 250 milyon dolarlık servetinin evlilik öncesi bir anlaşma ile korunduğu iddia edildi.

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