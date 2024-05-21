Kevin Costner Türk güzelini markaja aldı

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Kevin Costner Türk güzelini markaja aldı
Kevin Costner, Dilan Çiçek Deniz’i Hollywood’a davet etti

Hollywood’un yakışıklı oyuncusu Kevin Costner, hem yönetip hem de yapımcılığını yaptığı “Horizon; An American Saga” filminin galasını 77. Cannes Film Festivali’nde yaptı.

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Pazar gecesi yapılan etkinliğe çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Western türündeki filmin Türkiye dağıtımcısı Pinema Film bu özel geceye Türkiye’den oyuncu Dilan Çiçek Deniz’i davet etti.

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İkili prömiyerden bir gün önce Costner’in 100 milyon dolarlık dev bütçeli yeni filmini konuşmak için bir araya geldi.

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69 yaşındaki Oscarlı oyuncu, 29 yaşındaki Deniz’le hem sohbet etti hem de son filminin Hollywood’taki galasına davet etti.

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