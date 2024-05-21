Kevin Costner Türk güzelini markaja aldı

Hollywood’un yakışıklı oyuncusu Kevin Costner, hem yönetip hem de yapımcılığını yaptığı “Horizon; An American Saga” filminin galasını 77. Cannes Film Festivali’nde yaptı.

Pazar gecesi yapılan etkinliğe çok sayıda ünlü isim katıldı.

Western türündeki filmin Türkiye dağıtımcısı Pinema Film bu özel geceye Türkiye’den oyuncu Dilan Çiçek Deniz’i davet etti.

İkili prömiyerden bir gün önce Costner’in 100 milyon dolarlık dev bütçeli yeni filmini konuşmak için bir araya geldi.

69 yaşındaki Oscarlı oyuncu, 29 yaşındaki Deniz’le hem sohbet etti hem de son filminin Hollywood’taki galasına davet etti.