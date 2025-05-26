Kevin de Bruyne evini almış: İmzaya gidecek

Manchester City formasıyla son 10 yılda damga vuran Kevin de Bruyne’nin yeni adresi İtalya oluyor.

Napoli’nin bir süredir transfer etmek için yoğun uğraş verdiği Belçikalı 10 numara için anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

‘GÜZEL BİR EV ALMIŞ’

İtalyan basınına konuşan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, “Kevin De Bruyne'nin artık aramıza katılacağını düşünüyorum. Bana çok güzel bir ev satın aldığını söylediler. Bu sabah eşi ve çocuğuyla konuştum, çok güzelmiş. ancak imzalar atılana kadar dikkatli olmalıyız” dedi.

'BİTİŞ ÇİZGİSİ GÖRÜLÜYOR'

İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna da transferin yakın olduğunu kaydederek “Uzun zamandır bu transferin üzerinde çalışıyoruz ve bitiş çizgisini görebiliyoruz. Kimseye boşa ümit vermek istemeyiz fakat bu yönde çalışıyoruz. Taraftarlarımıza yeni bir oyuncu kazandırmak istiyoruz çünkü bu takım bunu hak ediyor" dedi.

Manchester City'deki 10 yıllık kariyerinin sonuna gelen yıldız futbolcu bu sezon forma giydiği 40 maçta 6 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.