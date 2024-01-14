Kevin de Bruyne muhteşem döndü Mancheter City'i galibiyete taşıdı

İngiltere Premier Lig'nde Manchester City, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Maçın 26. dakikasında Bernardo Silva City'i öne geçirdi.

Ev sahibi Newcastle, 35. dakikada Alexander Isak, 37. dakikada da Anthony Gordon'un golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

Sakatlığı nedeniyle aylardır forma giyemeyen Kevin de Bruyne'un 69. dakikada oyuna girmesi maçın gidişini de değiştirdi.

Belçikalı yıldız, 74. dakikada fileleri havalandırarak durumu eşitledi.

90+1'de tekrar sahneye çıkan de Bruyne, bu kez asisti yaptı, Oscar Bobb da fileleri havalandırdı.

Maçı 3-2 kazanan Manchester City, puanını 43 yaptı ve 45 puanlı lider Liverpool'u takibe devam etti.

Newcastle United'ın ise 29 puanı bulunuyor.

