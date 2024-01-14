Kevin de Bruyne muhteşem döndü Mancheter City'i galibiyete taşıdı

Kaynak: Haber Merkezi
Kevin de Bruyne muhteşem döndü Mancheter City'i galibiyete taşıdı
İngiltere Premier Lig'de uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Kevin de Bruyne, Manchester City'i Newcastle deplasmanında galibiyete taşıdı.

İngiltere Premier Lig'nde Manchester City, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Maçın 26. dakikasında Bernardo Silva City'i öne geçirdi.

Ev sahibi Newcastle, 35. dakikada Alexander Isak, 37. dakikada da Anthony Gordon'un golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

Sakatlığı nedeniyle aylardır forma giyemeyen Kevin de Bruyne'un 69. dakikada oyuna girmesi maçın gidişini de değiştirdi.

Belçikalı yıldız, 74. dakikada fileleri havalandırarak durumu eşitledi.

90+1'de tekrar sahneye çıkan de Bruyne, bu kez asisti yaptı, Oscar Bobb da fileleri havalandırdı.

Maçı 3-2 kazanan Manchester City, puanını 43 yaptı ve 45 puanlı lider Liverpool'u takibe devam etti.

Newcastle United'ın ise 29 puanı bulunuyor.

Son Haberler
Galatasaray'dan transferde flaş karar. Aradığı ismi İngiltere'de buldu. Belçikalı yıldız geliyor Spor
Galatasaray'dan transferde flaş karar. Aradığı ismi İngiltere'de buldu. Belçikalı yıldız geliyor
Doğanın mucizevi armağanı Şifalı Bitkiler
Doğanın mucizevi armağanı
Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar Spor
Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar
Afrika Kupası başladı açılış maçını Fildişi kazandı Spor
Afrika Kupası başladı açılış maçını Fildişi kazandı
Bursa'da Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Yaşam
Bursa'da Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Hakan Çalhanoğlu golleri sıraladı Inter fark attı Spor
Hakan Çalhanoğlu golleri sıraladı Inter fark attı