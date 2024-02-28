Kevin de Bruyne'nin kararı belli oldu

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Kevin de Bruyne'nin kararı belli oldu
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin de Bruyne'nin Suudi Arabistan'a gideceği söylentileri üzerine kararını verdi.

Fakat Belçikalı oyuncunun, Manchester City ile yollarını ayırmak gibi bir planı yok.

The Athletic'in haberine göre Kevin de Bruyne, Suudi Arabistan'dan kendisine yapılan tekliflere sıcak bakmıyor.

Manchester City ile 2025 yılına kadar geçerli olan sözleşmesi olan oyuncu, MLS'ten gelen teklifleri de geri çevirmişti.

YENİ SÖZLEŞME GELİYOR

Kevin de Bruyne'nin Suudi Arabistan ve ABD'den gelen tekliflere hayır demesi üzerine Manchester City devreye girecek. Sözleşmesinin bitimine az bir süre kalan Belçikalı oyuncuya, yeni bir kontrat teklif ederek futbol hayatını İngiliz devinde sürdürmesi sağlanacak.

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