Kezer Köprüsü’nde feci kaza! Otomobil bariyerlere girdi: Sürücü sıkıştı

Osman Aydar-Siirt/YENİÇAĞ
Çetin Yiğit’in kullandığı 56 AAH 312 plakalı otomobil, Kezer Köprüsü’nde virajı alamayıp bariyerlere çarptı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Kazada araçta sıkışan Yiğit, Siirt Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Sürücünün sağlık durumu hakkında resmi açıklama yapılmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.