Kezer Köprüsü’nde feci kaza! Otomobil bariyerlere girdi: Sürücü sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kezer Köprüsü’nde feci kaza! Otomobil bariyerlere girdi: Sürücü sıkıştı

Siirt Kezer Köprüsü’nde Çetin Yiğit’in kullandığı otomobil virajda bariyere çarptı. Sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı. Araç hurdaya döndü.

Osman Aydar-Siirt/YENİÇAĞ

Çetin Yiğit’in kullandığı 56 AAH 312 plakalı otomobil, Kezer Köprüsü’nde virajı alamayıp bariyerlere çarptı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Kazada araçta sıkışan Yiğit, Siirt Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Sürücünün sağlık durumu hakkında resmi açıklama yapılmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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